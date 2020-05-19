Washington: "Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi"

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Washingon, sarı-lacivertli takımdan ayrılık süreci hakkında konuştu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Washington: 'Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi'
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19 Mayıs 2020 12:07
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Washington, "Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi" ifadelerini kullandı.

2002-2003'te Fenerbahçe'de gelen ve kalp sorunu nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Washington, ülkesi Brezilya'da o günlere dair açıklamalarda bulundu.

45 yaşındaki eski futbolcu, Türkiye'deki günlerine dair şunları söyledi: "Ponte Preta harika sezon geçirdim. Ardından Fenerbahçe'nin teklifi geldi. Türkiye'de çok iyiydim. Şehri sevdim Fenerbahçe'yi çok sevdim. Ancak kalbim buna izin vermedi. Doktorlar 'futbol oynayamazsın' dediğinde hayal kırıklığına uğradım. Fakat pes etmedim. Sonunda başardım."

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