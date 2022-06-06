Warriors, final serisine eşitliği getirdi!

NBA final serisi ikinci maçında Golden State Warriors ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Chase Center'da oynanan maçı ev sahibi Warriors 107-88 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.



Boston Celtics, ilk maçında yıldızı Jaylen Brown ile maça iyi başladı. Warriors, Stephen Curry ve Klay Thompson'dan istediği performansı bu bölümde alamasa da Draymond Green'in etkili oyunuyla skora tutundu. Gary Payton II'ın savunmadaki etkili oyunuyla da moral bulan Warriors, ilk periyodun sonunda 20-8'lik seri yakalayarak 31-30 önde tamamladı.



İkinci periyodda iki takım da savunmada konsantre oldu. Warriors ise 10-0'lık bir seriyle periyodda öne çıktı. Boston Celtics ise Jayson Tatum'ın 7'de 5 üçlüğüyle tekrar maça tutundu ancak devreye Warriors 52-50 önde gtitti.



Warriors, üçüncü periyotta 13-2'lik bir serinin de yardımıyla farkı artırdı. Çeyrek sonunda ise 19-2'lik bir seri yakaladı ve son periyoda 84-64 önde girdi.



Son periyodda ise farkın da artmasıyla Celtics'in savunma direnci düştü. Son bölümde ise takımlar daha çok yedek oyuncularla sahada yer aldı. Warriors, ikinci maçı kazanarak seriye eşitliği getirdi.



Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı ile en çok öne çıkan oyuncu oldu. Jordan Poole 17 sayı, Kevon Looney 12 sayı, Andrew Wiggins 11 sayı ile oynadı.



Boston Celtics'te Jayson Tatum 28, Jaylen Brown 17, Derrick White ise 12 sayı ile oynadı. İlk maçın yıldızlarından Al Horford, 4'te 1 şut ile 2 sayıda kaldı. Marcus Smart da 6'da 1 şutla 2 sayı üretebildi.



İki takım arasında serinin 3. maçı, Boston'ın sahasında çarşambayı perşembeye bağlayan gece 04.00'te oynanacak.





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