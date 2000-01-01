Warriors, D'Angelo'dan çok, Glenn Robinson'ın gitmesine üzülmüş!

Golden State Warriors'ın, Glenn Robinson III takası konusunda D'Angelo Russell'ın takasından çok daha üzgün olduğu bildirildi.



Warriors, 2020 son takas gününde Robinson III ve Russell'ı takaslamıştı. Ekip, Robinson ve Alec Burks'ü birkaç draft hakkı için Philadelphia 76ers'a yollamış, Russell'ı ise Andrew Wiggins karşılığında Minnesota Timberwolves'a göndermişti.



D'Angelo'nun takımla uyumlu başından beri belirsiz gözüktüğü için, Golden State'teki hiç kimsenin kendisinin takası yüzünden pek şok olmadığı biliniyordu. Ancak, San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre, Warriors'daki birçok kişi Robinson'un takası konusunda üzgündü:



"Bir lig kaynağı The Chronicle'a, takımdaki birçok kişinin Robinson'ın takası konusunda, ertesi gün D'Angelo Russell'ın Minnesota'ya yollanmasından çok daha üzüldüğünü söyledi. Robinson, istikrarlı bir soyunma odası varlığı olmasına ek olarak, boş üçlükleri sokabilen ve içeri girmek için boş alanları görebilen, ortalama üzeri bir savunmacıydı."



Robinson III, Sixers'a takas edilmeden önce Warriors için 48 maçta oynamış ve 12.9 sayı, 4.7 ribaund ve 1.8 asist ile oynamıştı.



Warriors, 2019-20 sezonu askıya alınmadan önce NBA'deki en kötü dereceye sahipti. Sixers, bir şutöre çok ihtiyaç duyuyordu ve Robinson ve Burks'ü, Golden State'ten almaya karar vermişti.



