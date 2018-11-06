Wanda Nara, Cristiano Ronaldo'ya saldırdı!

İtalya Serie A takımlarından'in forvetinin eşi ve menajeri olan, futbolcuyu Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.Ronaldo'nun Juventus'ta 7, Icardi'nin ise Inter'de 6 gol attığını hatırlatan Nara, ''Icardi, 3 maç oynamadı ama neredeyse Ronaldo ile aynı sayıda gol attı. Inter, Genoa'ya karşı 5 gol atarken Ronaldo'nun acaba Icardi kaç tane attı diye düşünmesini görmek isterdim.'' diye konuştu.Wanda Nara, katıldığı Tiki Taka programında Icardi'nin Lionel Messi ile iyi ilişkiler içinde de olduğunu belirtti.