Wanda Nara, Cristiano Ronaldo'ya saldırdı!

İtalya Serie A takımlarından Inter'in forveti Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, futbolcuyu Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.
Ronaldo'nun Juventus'ta 7, Icardi'nin ise Inter'de 6 gol attığını hatırlatan Nara, ''Icardi, 3 maç oynamadı ama neredeyse Ronaldo ile aynı sayıda gol attı. Inter, Genoa'ya karşı 5 gol atarken Ronaldo'nun acaba Icardi kaç tane attı diye düşünmesini görmek isterdim.'' diye konuştu.
Wanda Nara, katıldığı Tiki Taka programında Icardi'nin Lionel Messi ile iyi ilişkiler içinde de olduğunu belirtti.
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Ronaldo'nun Juventus'ta 7, Icardi'nin ise Inter'de 6 gol attığını hatırlatan Nara, ''Icardi, 3 maç oynamadı ama neredeyse Ronaldo ile aynı sayıda gol attı. Inter, Genoa'ya karşı 5 gol atarken Ronaldo'nun acaba Icardi kaç tane attı diye düşünmesini görmek isterdim.'' diye konuştu.
Wanda Nara, katıldığı Tiki Taka programında Icardi'nin Lionel Messi ile iyi ilişkiler içinde de olduğunu belirtti.
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