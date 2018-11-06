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Wanda Nara, Cristiano Ronaldo'ya saldırdı!

Inter'in Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, golcü futbolcuyu Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wanda Nara, Cristiano Ronaldo'ya saldırdı!
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06 Kasım 2018 21:22
İtalya Serie A takımlarından Inter'in forveti Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, futbolcuyu Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.

Ronaldo'nun Juventus'ta 7, Icardi'nin ise Inter'de 6 gol attığını hatırlatan Nara, ''Icardi, 3 maç oynamadı ama neredeyse Ronaldo ile aynı sayıda gol attı. Inter, Genoa'ya karşı 5 gol atarken Ronaldo'nun acaba Icardi kaç tane attı diye düşünmesini görmek isterdim.'' diye konuştu.

Wanda Nara, katıldığı Tiki Taka programında Icardi'nin Lionel Messi ile iyi ilişkiler içinde de olduğunu belirtti.

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