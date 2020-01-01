Wade: "NBA'in en iyisi LeBron, ama MVP Giannis"

NBA efsanesi Dwyane Wade arkadaşının Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in hala dünyanın en iyi oyuncusu olduğuna inanıyor, ancak Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo bu sezon MVP olarak tekrarlanacak.



Wade şunları söyledi: 'Inside The NBA' şovunda:



"Bence Giannis, bu sezon hüküm süren MVP olarak geri döndü ve bu unvanı kaybetmek adına hiçbir şey yapmadı. LeBron onu yakalamaya başlıyordu ve sezon ertelenmeden önce gerçekten ısınıyordu. Sezonun son 20 maçının, gerçek anlamda kimin MVP olacağını belirleyeceğini düşünüyordum. Ama o maçları izleyemedik. Giannis MVP ödülünü kaybetmedi ve onun önde gelen aday olduğunu düşünüyordum. LeBron şu anda, 17. yılında yaptıklarıyla ligin en iyi oyuncusu. Bunun için bir ödül verilse, o ödülü o alır. Ancak genel olarak, Giannis tüm sezonun MVP'siydi."



LeBron şu anda ortalama 25.7 sayı, 7.9 ribaund, 10.6 asist (sezonda zirvede) ve 1.2 top çalma ile, Lakers'ı Batı'nın en iyi derecesine taşımış durumda.



Öte yanda Giannis ise, 29.6 sayı, 13.7 ribaund, 5.8 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarıyla, Bucks'ı sezonun en iyi derecesine yükselten oyuncu konumunda.



