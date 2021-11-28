Volkan Demirel: 'Trabzonspor kendinden emin'

Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'un 2-0 mağlup ettiği Fatih Karagümrük maçının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Trabzonspor bugünkü görüntüsüyle yarışta panik yapmayacağını net şekilde gösterdi." dedi.



Ayrıca Volkan Demirel "Trabzonspor kendinden çok emin yürüyor. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyorlar." ifadelerini kullandı.





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