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Volkan Demirel'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel, A Spor'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok istediğini belirtti.

calendar 27 Mayıs 2025 11:05
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Volkan Demirel'den flaş açıklama: 'Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyorum'
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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel, A Spor'a açıklamalar yaptı.

"ÇALIŞTIRMAK ÇOK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmayı çok istediğini belirten Volkan Demirel, "Bu işler nasip yani. Ben de orada olmak çok istiyorum ama her şeyin zamanı var. Doğru zamanı beklemek lazım ama ne eksik diye sorarsan cevabı buradan sana söyleyemem" şeklinde konuştu.

"YETER Kİ O DUYGUYU KAYBETMEYELİM"

Mücadele vurgusu yapan Volkan Demirel, "Bu sene ligde şampiyonluğu kaybettik ama bir sonraki sene için mücadele var. O yüzden her zaman bir şans geliyor. Yeter ki o duyguyu, o mücadeleyi kaybetmeyelim" dedi.

Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Napoli'yle karşılaştıkları maçta Victor Osimhen'in kendini fark ettirdiğini belirten Volkan Demirel, Nijeryalı golcü için şu ifadeleri kullandı:

"OSIMHEN İÇİN HAKLI ÇIKTIM"

"Ben zaten böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında da hangi futbolcuların nasıl başarılı olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde de çok başarılı olacağını söyledim ki bunda da haklı çıktım." 


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