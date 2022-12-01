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Voleybolda yeni hafta heyecanı start alıyor

Voleybolda Efeler ve Sultanlar ligleri kaldığı yerden devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda yeni hafta heyecanı start alıyor
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01 Aralık 2022 15:26
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 11. hafta 2 Aralık Cuma günü, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta ise 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Efeler Ligi

2 Aralık Cuma:

20.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Cengiz Göllü)

3 Aralık Cumartesi:

13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

13.00 Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (TVF Burhan Felek Vestel)

4 Aralık Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Arkas Spor (Bitlis Adilcevaz)

17.30 Altekma-Ziraat Bankkart (TVF Atatürk)

5 Aralık Pazartesi:

15.00 Develi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Develi)

Sultanlar Ligi

3 Aralık Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-PTT (Vakıfbank)

16.00 İlbank-Bolu Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

4 Aralık Pazar:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

17.00 Türk Hava Yolları-Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

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