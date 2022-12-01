Voleybolda yeni hafta heyecanı start alıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 11. hafta 2 Aralık Cuma günü, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta ise 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Efeler Ligi
2 Aralık Cuma:
20.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Cengiz Göllü)
3 Aralık Cumartesi:
13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
13.00 Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)
17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (TVF Burhan Felek Vestel)
4 Aralık Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Arkas Spor (Bitlis Adilcevaz)
17.30 Altekma-Ziraat Bankkart (TVF Atatürk)
5 Aralık Pazartesi:
15.00 Develi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Develi)
Sultanlar Ligi
3 Aralık Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Burhan Felek Vestel)
14.00 VakıfBank-PTT (Vakıfbank)
16.00 İlbank-Bolu Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
4 Aralık Pazar:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
17.00 Türk Hava Yolları-Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
Liglerde haftanın programı şöyle:
Efeler Ligi
2 Aralık Cuma:
20.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Cengiz Göllü)
3 Aralık Cumartesi:
13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
13.00 Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)
17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (TVF Burhan Felek Vestel)
4 Aralık Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Arkas Spor (Bitlis Adilcevaz)
17.30 Altekma-Ziraat Bankkart (TVF Atatürk)
5 Aralık Pazartesi:
15.00 Develi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Develi)
Sultanlar Ligi
3 Aralık Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Burhan Felek Vestel)
14.00 VakıfBank-PTT (Vakıfbank)
16.00 İlbank-Bolu Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
4 Aralık Pazar:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
17.00 Türk Hava Yolları-Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
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