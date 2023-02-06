Voleybolda tüm faaliyetler durduruldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, ikinci bir duyuruya kadar yurt içindeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda tüm faaliyetler durduruldu
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06 Şubat 2023 20:19
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yurt içindeki tüm ulusal ve uluslararası faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

TVF'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler ayrıca uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Erteleme, Türkiye'deki Avrupa maçları için geçerlidir; yurt dışında oynanacakları kapsamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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