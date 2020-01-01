Vogel, Rondo'nun ikinci turda oynayacağından umutlu

Los Angeles Lakers'ın başantrenörü Frank Vogel, Rajon Rondo'nun playoffların ikinci turunda oynayacağından umutlu olduğunu belirtti.



ESPN muhabiri Dave McMenamin, konuyla ilgili şu tweet'i attı:



"Frank Vogel, Rajon Rondo'nun bugün idman yaptığını söyledi: 'İyi görünüyordu. Bu seride dönmesi için umutluyuz.'"



Rondo'nun 1. maç için uygun olup olmayacağı henüz belli olmasa da, serinin bir noktasında oynaması bekleniyor.



Veteran oyuncu, Temmuz ayında bir parmak ameliyatı geçirmiş olduğundan ötürü, henüz Orlando bubble'ında hiç oynamamıştı. İlk tur serisinde Portland Trail Blazers'a karşı dönmesi beklense de, sırt spazmları yüzünden kenarda oturmuştu.



Lakers, Batı Konferansı yarı finallerinde ya Houston Rockets ya da Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.



