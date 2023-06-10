Phoenix Suns koçu Frank Vogel, Chris Paul'un serbest bırakılmadığını ve bu konuda bir "yanlış anlaşılma olduğunu" söyledi.



Yeni takım sahibi Mat Ishbia yönetimindeki Suns, son birkaç hafta içinde bazı büyük hamleler yapmış, başlangıçta eski başantrenör Monty Williams'ın işine son vermiş ve ardından bu haftanın başlarında Paul'un serbest bırakıldığı bildirilmişti.



Lakin takımın yeni koçu Vogel, Paul'un serbest bırakıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı:



"Dün bir yanlış anlaşılma oldu. Chris'i serbest bırakmadık. Ancak takaslar, bazı oyuncuların serbest bırakılması ve takımda tutulması da dahil olmak üzere kadroyu iyileştirmek adına tüm opsiyonları değerlendirdiğimiz bazı görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler de halen devam ediyor.



Ve ayrıca Chris ile şahsen iletişim kurma şansına da eriştim ve onunla çalışmayı gerçekten çok isterim.



Bence burada şampiyonluk kazanma şansı oldukça yüksek. Kendisini motive eden şeyin bu olduğunu biliyorum ve ben de ona o yolda yardımcı olmak istiyorum. Chris'e koçluk yapmayı ve takımda kalmasını çok istiyorum. Bunu kendisine de iletmiştim."



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Paul'un serbest bırakılacağına dair haberler çıktıktan sonra Suns'ın kendisini finansal bağlamda ekipte tutmanın bir yolunu bulmak istediğini bildirmiş, sonrasında Suns point guardının Devin Booker ve Kevin Durant ile bir sezon daha kalmak istediğini ancak bu noktada 2023-24 sezonu için alacağı 30.8 milyon dolardan daha düşük bir miktarı kabul etmesi gerektiğini de eklemişti.



CP3 bu sezon 13.9 sayı, 4.3 ribaund, 8.9 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları tutturmuştu.





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