Vitor Pereira ve Rooney olmadı, Everton'da Lampard sesleri

Everton kulüp efsanesi Wayne Rooney'den olumsuz yanıt aldı. Taraftarların Vitor Pereira seçeneğine de tepki göstermesi üzerine Frank Lampard'la anlaşma sağlandı.

Abone Ol
Vitor Pereira ve Rooney olmadı, Everton'da Lampard sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2022 01:08
Rafael Benitez'le yollarını ayıran Everton'un yeni hocasının Frank Lampard olacağı belirtildi.

Telegraph'ın haberine göre yeni teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdüren Everton'un kulübün efsane isimlerinden Wayne Rooney'e teklif götürdüğü ancak ret yanıtı aldığı belirtildi. Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'ya taraftarların tepki göstermesi üzerine ibrenin Frank Lampard'a çevrildiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Lampard ile ikinci görüşmeden olumlu sonucun çıktığı ve kısa süre içerisinde İngiliz hocayla sözleşme imzalanacağı İngiliz basını tarafından yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Frank Lampard son olarak Chelsea'de 1,5 yıl görev yapmış ve 1 yıldır da herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.