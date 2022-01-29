Vitor Pereira ve Rooney olmadı, Everton'da Lampard sesleri

Rafael Benitez'le yollarını ayıran Everton'un yeni hocasının Frank Lampard olacağı belirtildi.



Telegraph'ın haberine göre yeni teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdüren Everton'un kulübün efsane isimlerinden Wayne Rooney'e teklif götürdüğü ancak ret yanıtı aldığı belirtildi. Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'ya taraftarların tepki göstermesi üzerine ibrenin Frank Lampard'a çevrildiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.



Lampard ile ikinci görüşmeden olumlu sonucun çıktığı ve kısa süre içerisinde İngiliz hocayla sözleşme imzalanacağı İngiliz basını tarafından yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



Frank Lampard son olarak Chelsea'de 1,5 yıl görev yapmış ve 1 yıldır da herhangi bir takımla anlaşmamıştı.





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