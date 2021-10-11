Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı hazır

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın taktiği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vitor Pereira'nın Trabzonspor planı hazır
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11 Ekim 2021 10:53
Fenerbahçe'nin Trabzon derbisindeki stratejisi büyük oranda belli oldu. Portekizli teknik direktir Vitor Pereira zorlu deplasmanda Amerika'yı yeniden keşfetmeyecek ve Hatay deplasmanında takımı zafere taşıyan taktiği aynen uygulayacak.

Kendi yarı sahasında Trabzon'un usta ayaklarına boş alan bırakmamayı hedefleyen Pereira, kapılan her topla seri bir şekilde hücuma çıkıp Bordo-Mavili savunmayı eksik yakalamayı planliyor. Trabzonspor'un bu gibi durumlarda zaafı olması da Pereira'yı bu taktiği uygulama kararında fazla zorlamadı. Pereira geçiş hücumlarında oyuncularından net isabetli pas istiyor.

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