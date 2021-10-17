Vitor Pereira: "Biz bu ligi kazanmak için çok hırslıyız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira: 'Biz bu ligi kazanmak için çok hırslıyız'
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17 Ekim 2021 18:29
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Aranın iyi geçtiğini söyleyen Pereira, "Milli ara bizim için normal geçti. Sakat olan oyuncuların dönmesi için çalışmaları sürdürdük. İdeal olan herkesin olmasıdır. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüp, bu maça hazırlandık." dedi.

Kaliteli olduklarını söyleyen Portekizli hoca, "Crespo son maçta da oynadı. Planımız kendi oyunumuzu oynamak, hırslı, kaliteli bir oyun sergilemek. Biz bu ligi kazanmak için çok hırslıyız, bu maçı kazanacak kalitemiz de var, kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadelerini kullandı.


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