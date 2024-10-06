Vinicius Junior, milli takıma gitmiyor!

Real Madrid'de boynundan sakatlık yaşayan Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı'na gitmeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vinicius Junior, milli takıma gitmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 16:47
Real Madrid'de Villarreal maçında sakatlık yaşayan Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı'na gitmiyor.

Boynundan sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldız, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Vinicius Junior, sakatlığı nedeniyle ülkesinin milli takımına da gitmeyecek.

Brezilya, milli arada Dünya Kupası elemelerinde Şili ve Peru ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery