Vincent Aboubakar: 'Beşiktaş kanımda var'

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Türkiye Kupası zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.



Sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tribünden izleyen Aboubakar, "Takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. Taraftarlar adına mutluyum. Müthiş bir final oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Dans etmesi hakkında konuşan Aboubakar Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Şu anda tadını çıkarma vakti. Kupa kazanınca dans ederim. Birçok iyi oyuncu var ama kupa kazanamıyorlar. Ben de kupa kazandığım zaman dayanamıyorum, dans ediyorum." dedi.



Vincent Aboubakar ayrıca "Beşiktaş kanımda var, ne zaman gelsem şampiyon oluyoruz." açıklamasını yaptı.



Siyah-beyazlı takımın daha önce Boğaz'da tekneler yaptığı şampiyonluk kutlaması hakkında da konuşan Aboubakar "İlk defa tecrübe edinmiştim. Çarşamba günü bir daha tecrübe edineceğiz. Bu an çok özel, hep beraber başardık. Bunu kutlamamız lazım" diyerek sözlerini noktaladı.



