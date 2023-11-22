Vincent Aboubakar'a yeni talip!

Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği Vincent Aboubakar'ı, Brezilya ekibi Internacional'in de transfer listesine dahil ettiği öne sürüldü.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Vincent Aboubakar'a yeni talip!
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22 Kasım 2023 09:39
Son güncelleme 22 Kasım 2023 09:44
Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen Vincent Aboubakar, sahalara dönmeye hazırlanırken gözler, hakkındaki transfer söylentilerine çevrildi.

Suudi Arabistan'dan taliplilerinin ocak ayında siyah-beyazlıların kapısını çalacağı ileri sürülen Kamerunlu yıldız için bir iddia da Brezilya'dan geldi. Portal do Colorado'da yer alan haberde, daha önce Fenerbahçe'den Enner Valencia'yı alan Internacional kulübünün şimdi de Aboubakar'ı listesine dahil ettiği belirtildi.

Ayrıca, "Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Bu yüzden kolay bir imza olmayacak. Ancak Internacional, oyuncu için transfer döneminde büyük bir yatırım yapabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Beşiktaş'ta bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Aboubakar, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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