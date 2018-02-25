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Vidal'in Şampiyonlar Ligi hayalinde Alexis Sanchez var

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Arturo Vidal, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Vidal'in Şampiyonlar Ligi hayalinde Alexis Sanchez var
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25 Şubat 2018 16:24
Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal, UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arturo Vidal, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Manchester United ile Alexis Sanchez'e karşı oynamak istediğini dile getirdi.

Şilili yıldız oyuncu Hertha Berlin maçının ardından konuşurken, ''Umarım Şampiyonlar Ligi'nde başarımız devam eder. Umarım sonuna kadar gidip şampiyon oluruz. Finalde Alexis Sanchez'e karşı oynamak güzel olurdu. İki büyük takımın maçı güzel ve zorlu olurdu'' ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bayern, ilk maçta temsilcimizi 5-0 mağlup etmişti.



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