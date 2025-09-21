Victor Osimhen'in hedefi Liverpool!

Galatasaray, bonservisine 75 milyon Euro yatırım yaptığı Victor Osimhen'i, Şampiyonlar Ligi'nin ilk sınavında kullanamadı.
Nijeryalı yıldızın yokluğu Frankfurt'ta hissedilirken, Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi ileri uçta çok etkisiz kaldı.
Nijerya Milli Takımı'nda ayak bileği bağlarından sakatlanan Osimhen, ağrıları geçmediği için Almanya'ya götürülmedi.
HEDEF LIVERPOOL
Sarı-kırmızılıların sağlık ekibi ve teknik heyet, 26 yaşındaki santrfor için hedef olarak 30 Eylül'deki Liverpool sınavını belirledi.
KIRMIZILAR PREMİER LİG'DE EZİP GEÇİYOR!
Yarınki Konya maçında riske edilmeyecek tecrübeli golcü, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacak. Alanya deplasmanında kadroya alınması planlanan yıldız oyuncu kendisini test edecek. Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'da kalan Osimhen, Frankfurt yenilgisine çok üzülürken RAMS Park'ta oynanacak Liverpool müsabakasına motive oldu. Bu arada Liverpool, dün Merseyside derbisinde Everton'ı 2-1 yenerek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
HAYALET ADAM KULÜBEYE!
Frankfurt'tan farklı yenilgiyle dönen Galatasaray'da Konyaspor maçında rotasyona gidilecek. Okan Buruk önemli değişikliklere gidecek. Lig maçlarında etkisiz olan ve en son Frankfurt'ta ortadan kaybolan Sane, 11'den kesilecek. Barış Alper kenar forvete ve Icardi ileri uca gelecek. Savunmanın solunda aksayan Davinson, asıl yeri sağ stopere geçecek, Abdülkerim ilk 11'e geri dönecek. Yeni transfer Singo sağ bekte şans bulacak. Sol bekte Eren yerine Jakobs görev yapacak.
ASLAN'A İZİN YOK MORALLER BOZUK!
Perşembe akşamı Almanya'da kalan Galatasaray, İstanbul'a dönüş öncesinde Frankfurt'ta kamp yapılan otelde fitness salonunda çalıştı. Sarı-kırmızılı takım, izin yapmadan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Dün Kemerburgaz'da toplanan Galatasaray'da 5-1'lik Frankfurt yenilgisinin sarsıntıları devam ederken morallerin bozuk olduğu görüldü.
