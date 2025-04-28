Victor Osimhen'den insanüstü gol!

'Uzay takımı' Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında adeta şov yaptı. 5-1'lik galibiyete imza atan Sarı-Kırmızılılar, özellikle Victor Osimhen'in attığı golle büyük alkış topladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BACAĞINI PERGEL GİBİ AÇTI
Yıldız santrfor, sağ ayağını yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırarak 1.81 boyundaki Caner'in üzerinden topu aşırdı ve akılalmaz bir gole imza attı.
MORATA'DAN 2 GOL, 1 ASİST
Galatasaray'da oyuna 67. dakikada giren Alvaro Morata da klasını konuşturdu. İspanyol yıldız, 2 gol atıp 1 de asist yaparak farklı galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Roland Sallai ve Lucas Torreira'dan gelen diğer gollerle Aslan, Eyüpspor karşısında adeta kükredi.
OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen, bu sezon 36 maçta 31 gol ve 8 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK VİRAJ
Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakırken, kalan fikstürde avantajlı bir konumda bulunuyor.
Sarı-Kırmızılılar, evinde oynayacağı Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarını kazanırsa 5. yıldızlı şampiyonluğa ulaşacak.
Fenerbahçe ise bir kez bile puan kaybederse, Galatasaray'ın önünü açacak.
Galatasaray (80 puan):
Sivasspor (İç)
Trabzonspor (Dış)
Fatih Karagümrük (İç)
Fenerbahçe (Dış)
Konyaspor (İç)
Fenerbahçe (75 puan):
Beşiktaş (İç)
Konyaspor (Dış)
Kayserispor (İç)
Galatasaray (İç)
İstanbulspor (İç)
BACAĞINI PERGEL GİBİ AÇTI
Yıldız santrfor, sağ ayağını yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırarak 1.81 boyundaki Caner'in üzerinden topu aşırdı ve akılalmaz bir gole imza attı.
MORATA'DAN 2 GOL, 1 ASİST
Galatasaray'da oyuna 67. dakikada giren Alvaro Morata da klasını konuşturdu. İspanyol yıldız, 2 gol atıp 1 de asist yaparak farklı galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Roland Sallai ve Lucas Torreira'dan gelen diğer gollerle Aslan, Eyüpspor karşısında adeta kükredi.
OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen, bu sezon 36 maçta 31 gol ve 8 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK VİRAJ
Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakırken, kalan fikstürde avantajlı bir konumda bulunuyor.
Sarı-Kırmızılılar, evinde oynayacağı Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarını kazanırsa 5. yıldızlı şampiyonluğa ulaşacak.
Fenerbahçe ise bir kez bile puan kaybederse, Galatasaray'ın önünü açacak.
Galatasaray (80 puan):
Sivasspor (İç)
Trabzonspor (Dış)
Fatih Karagümrük (İç)
Fenerbahçe (Dış)
Konyaspor (İç)
Fenerbahçe (75 puan):
Beşiktaş (İç)
Konyaspor (Dış)
Kayserispor (İç)
Galatasaray (İç)
İstanbulspor (İç)