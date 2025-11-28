Victor Osimhen, antrenmanda yer aldı!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve derbi öncesi durumu belirsizliğini koruyan Osimhen de antrenmanda yer aldı.
Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Nijeryalı golcü, 9 kez ağları havalandırdı.
