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Victor Oladipo, Orlando'da takımına katılabilir!

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo'nun, NBA'de sezonun devamına katılabileceğinin sinyallerini verdiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo'nun, NBA'de sezonun devamına katılabileceğinin sinyallerini verdiği açıklandı.

Oladipo, Ocak 2019'da yaşadığı kuadriseps sakatlığının iyileşme sürecinde. Ancak, NBA'in ertelendiği dönem, Oladipo'ya sakatlığından iyileşmek için yeterli zaman verdi ve bu yaz geri dönüşü mümkün olabilir.

The Athletic'ten Shams Charania, durumla ilgili şöyle bir tweet attı:

"Pacers yıldızı Victor Oladipo'nun, Orlando'daki birçok güçlü takım idmanından sonra, NBA'in yeniden başlayacağı sezonunda oynamaya çalışacağına dair artan bir inanış var."

Bu haber, Oladipo'nun yumuşak doku yaralanması riskini önlemek için NBA'in devamı sırasında oturacağını açıklamasından 10 gün sonra geldi. Oladipo'nun Orlando'daki bubble'ın içindeki ekibine katılmayı planlarken, iyileşmesi konusunda artan endişeleri bulunuyordu. Yüzde yüz sağlıklı olmadan önce dönmek istemeyen Oladipo, bu sezonun başında döndüğünde aynı hissetmediğini itiraf etmişti ve bu da sahadaki üretimine yansımıştı.

Oladipo, 3 Temmuz'da bubble'ın dışında olacağını duyurmuştu.

Pacers yıldızının, takımla yaptığı dört yıllığı 84 milyon dolarlık anlaşmasının bir senesi kaldı.


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