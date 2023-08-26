Verona, sahasında Roma'yı devirdi!

İtalya Serie A'nın 2.haftasında Hellas Verona, Roma'yı 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Verona, sahasında Roma'yı devirdi!
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26 Ağustos 2023 23:57
İtalya Serie A'nın 2.haftasında Hellas Verona, sahasında ağırladığı Roma'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Verona'ya galibiyeti getiren golleri 4.dakikada Duda ve 45+3'de Ngonge kaydetti. 

Roma'nın tek golü ise 56.dakikada Houssem Aouar'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Isak Hein 84.dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

Roma'da Zeki Çelik yedek kulübesinde yer alırken ve süre bulamadı. 

Sezona 2'de 2 yaparak giren Verona gelecek hafta Sassuolo ile karşılaşırken, Roma ise evinde Milan'ı ağırlayacak.
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