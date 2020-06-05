Vedat Muriqi: 'Fenerbahçe'deki misyonumu bitirmedim'

Ekonomik sıkıntıdaki Fenerbahçe'nin yeni kadro kurmak için kaynak olarak gördüğü Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertli formayı çıkarmak gibi bir niyeti yok. Çok sayıda talibi olan Kosovalı golcü için başta Tottenham ile Lazio olmak üzere birçok kulüp Fenerbahçe'nin kapısını aşındırırken onun tek motivasyonu çubuklu.Sarı-lacivertlilerin en golcü ismi olan Vedat Muriqi "Transfer teklifleri almak her futbolcu için moral olur, gurur verir. Ancak ben henüz buradaki misyonumu bitirmedim. Tek motivasyonum Fenerbahçe'nin başarısı. Ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyorum. Kapanışı tatsız yapmıştık ama geri dönüşümüz güzel olacak" ifadesinde bulundu.Riva kampının yıldızlarından olan Vedat Muriqi, hırsı ve attığı gollerle teknik heyetin yüzünü güldürürken kaldığı yerden devam edeceğinin de sinyalini verdi.Performansıyla arkadaşlarını da ateşleyen Kosovalı "Önümüzde çok önemli maçlar var. Belki istediğimiz noktada değiliz ama kalan maçlarımızı kazanırsak çok güzel bir kapanış yapabiliriz" derken, Türkiye Kupası'nı kaldıracaklarına dair de söz verdi.Ligde kontrolün kendilerinde olmadığını itiraf eden Muriqi "Kendi maçlarımızı kazanıp neler olacağını göreceğiz. Kupada ise zafere ulaşmak tamamen bize bağlı. Başaracağımızdan en ufak bir şüphemiz yok" dedi.