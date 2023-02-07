Vatandaşların hizmetinde olan tesisler açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan tesisleri paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vatandaşların hizmetinde olan tesisler açıklandı
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07 Şubat 2023 00:58
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.

Depremzedelerin kullanımına açılan 8 ildeki tesis ve salonlar şöyle:

Hatay

Merkez Spor Salonu

TOKİ Spor Salonu

Merkez Cimnastik Spor Salonu

Kırıkhan Gençlik Merkezi

Reyhanlı Gençlik Merkezi

İskenderun Gençlik Merkezi

Altınözü Gençlik Merkezi

Bayat Spor Salonu

İskenderun Spor Salonu

Dörtyol Spor Salonu

Kırıkhan Spor Salonu

Reyhanlı Spor Salonu

Altınözü Spor Salonu

Gaziantep

Şehit Kamil:

Olimpik Yüzme Havuzu

Gazikent Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Şahinbey:

Şahinbey Spor Salonu

Kalyoncu Spor Salonu

Seyri Antep Gençlik Kampı

Islahiye:

Islahiye Gençlik Merkezi

Oğuzeli:

Oğuzeli Spor Salonu

Nizip:

Nizip Gençlik Merkezi

Nizip Stadı

Nizip Spor Salonu

Yavuzeli:

Yavuzeli Spor Salonu

Araban:

Araban Spor Salonu

Araban Gençlik Merkezi

Şanlıurfa

Haliliye:

11 Nisan Kapalı Spor Salonu

İpekyol Gençlik Merkezi

Ahmet Yesevi Salonu

11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu

Bahçelievler Gençlik Merkezi

Harran Yurdu A Blok

Şanlıurfa Yurdu

Birecik:

Birecik Spor Salonu

Karaköprü:

Karaköprü Gençlik Merkezi

Karaköprü Kapalı Spor Salonu

Eyyübiye:

Yenice Kapalı Spor Salonu

Akçakale:

Akçakale Spor Salonu

Akçakale Gençlik Merkezi

Harran:

Harran Spor Salonu

Kilis:
Kilis Gençlik Merkezi

Yüzme Havuzu

Çok Amaçlı Salon

Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu

Bilali Habeşi Erkek Yurdu

Söğütlüdere Semt Sahası

7 Aralık Semt Sahası

Adana

Sarıçam:

Kat'ül Amare Yurdu

Yeni Adana Stadyumu

Asım Savaş Spor Salonu

Çukurova Yurdu

Toroslar Yurdu

Yüreğir:

Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi

Serinevler Spor Salonu

Yüreğir Gençlik Merkezi

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi

TOHM Binası

Seyhan:

Nihat Geven Spor Salonu

Menderes Spor Salonu

Atatürk Yüzme Havuzu

Çukurova:

Adana Gençlik Merkezi

Çukurova Atletizm Pisti

Ceyhan:

Ceyhan Spor Salonu

Kozan:

Kozan Yurdu

Diyarbakır

Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü

Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü

Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü

Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Köşkler Spor Kompleksi

Bağlar Gençlik Merkezi

Çınar Spor Salonu

Genç Ofis

Malatya

Yeşilyurt: Merkez Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Beydağı Gençlik Merkezi

Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi

Cimnastik Salonu

Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi

Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu

Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu

Osmaniye:

Osmaniye Kız Yurdu

Kayıboyu Kız Yurdu

Karacaoğlan Erkek Yurdu

Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü

Osmaniye Gençlik Merkezi

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu

Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu

Osmaniye Olimpik Havuz

Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina

Kadirli Spor Salonu

Kadirli Gençlik Merkezi

Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

Bahçe Spor Salonu

OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı

Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

 





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.
Depremzedelerin kullanımına açılan 8 ildeki tesis ve salonlar şöyle:
HatayMerkez Spor Salonu
TOKİ Spor Salonu
Merkez Cimnastik Spor Salonu
Kırıkhan Gençlik Merkezi
Reyhanlı Gençlik Merkezi
İskenderun Gençlik Merkezi
Altınözü Gençlik Merkezi
Bayat Spor Salonu
İskenderun Spor Salonu
Dörtyol Spor Salonu
Kırıkhan Spor Salonu
Reyhanlı Spor Salonu
Altınözü Spor Salonu
GaziantepŞehit Kamil:
Olimpik Yüzme Havuzu
Gazikent Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Şahinbey:
Şahinbey Spor Salonu
Kalyoncu Spor Salonu
Seyri Antep Gençlik Kampı
Islahiye:
Islahiye Gençlik Merkezi
Oğuzeli:
Oğuzeli Spor Salonu
Nizip:
Nizip Gençlik Merkezi
Nizip Stadı
Nizip Spor Salonu
Yavuzeli:
Yavuzeli Spor Salonu
Araban:
Araban Spor Salonu
Araban Gençlik Merkezi
ŞanlıurfaHaliliye:
11 Nisan Kapalı Spor Salonu
İpekyol Gençlik Merkezi
Ahmet Yesevi Salonu
11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu
Bahçelievler Gençlik Merkezi
Harran Yurdu A Blok
Şanlıurfa Yurdu
Birecik:
Birecik Spor Salonu
Karaköprü:
Karaköprü Gençlik Merkezi
Karaköprü Kapalı Spor Salonu
Eyyübiye:
Yenice Kapalı Spor Salonu
Akçakale:
Akçakale Spor Salonu
Akçakale Gençlik Merkezi
Harran:
Harran Spor Salonu
Kilis:Kilis Gençlik Merkezi
Yüzme Havuzu
Çok Amaçlı Salon
Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu
Bilali Habeşi Erkek Yurdu
Söğütlüdere Semt Sahası
7 Aralık Semt Sahası
AdanaSarıçam:
Kat'ül Amare Yurdu
Yeni Adana Stadyumu
Asım Savaş Spor Salonu
Çukurova Yurdu
Toroslar Yurdu
Yüreğir:
Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi
Serinevler Spor Salonu
Yüreğir Gençlik Merkezi
İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi
TOHM Binası
Seyhan:
Nihat Geven Spor Salonu
Menderes Spor Salonu
Atatürk Yüzme Havuzu
Çukurova:
Adana Gençlik Merkezi
Çukurova Atletizm Pisti
Ceyhan:
Ceyhan Spor Salonu
Kozan:
Kozan Yurdu
DiyarbakırHalid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü
Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü
Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü
Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
Diyarbakır Stadyumu
Köşkler Spor Kompleksi
Bağlar Gençlik Merkezi
Çınar Spor Salonu
Genç Ofis
MalatyaYeşilyurt: Merkez Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
Beydağı Gençlik Merkezi
Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi
Cimnastik Salonu
Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi
Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu
İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu
Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu
Osmaniye:Osmaniye Kız Yurdu
Kayıboyu Kız Yurdu
Karacaoğlan Erkek Yurdu
Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü
Osmaniye Gençlik Merkezi
Osmaniye Tosyalı Spor Salonu
Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu
Osmaniye Olimpik Havuz
Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina
Kadirli Spor Salonu
Kadirli Gençlik Merkezi
Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi
Bahçe Spor Salonu
OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı
Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi
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