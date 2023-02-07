Vatandaşların hizmetinde olan tesisler açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.



Depremzedelerin kullanımına açılan 8 ildeki tesis ve salonlar şöyle:



Hatay



Merkez Spor Salonu



TOKİ Spor Salonu



Merkez Cimnastik Spor Salonu



Kırıkhan Gençlik Merkezi



Reyhanlı Gençlik Merkezi



İskenderun Gençlik Merkezi



Altınözü Gençlik Merkezi



Bayat Spor Salonu



İskenderun Spor Salonu



Dörtyol Spor Salonu



Kırıkhan Spor Salonu



Reyhanlı Spor Salonu



Altınözü Spor Salonu



Gaziantep



Şehit Kamil:



Olimpik Yüzme Havuzu



Gazikent Spor Salonu



Çok Amaçlı Spor Salonu



Şahinbey:



Şahinbey Spor Salonu



Kalyoncu Spor Salonu



Seyri Antep Gençlik Kampı



Islahiye:



Islahiye Gençlik Merkezi



Oğuzeli:



Oğuzeli Spor Salonu



Nizip:



Nizip Gençlik Merkezi



Nizip Stadı



Nizip Spor Salonu



Yavuzeli:



Yavuzeli Spor Salonu



Araban:



Araban Spor Salonu



Araban Gençlik Merkezi



Şanlıurfa



Haliliye:



11 Nisan Kapalı Spor Salonu



İpekyol Gençlik Merkezi



Ahmet Yesevi Salonu



11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu



Bahçelievler Gençlik Merkezi



Harran Yurdu A Blok



Şanlıurfa Yurdu



Birecik:



Birecik Spor Salonu



Karaköprü:



Karaköprü Gençlik Merkezi



Karaköprü Kapalı Spor Salonu



Eyyübiye:



Yenice Kapalı Spor Salonu



Akçakale:



Akçakale Spor Salonu



Akçakale Gençlik Merkezi



Harran:



Harran Spor Salonu



Kilis:

Kilis Gençlik Merkezi



Yüzme Havuzu



Çok Amaçlı Salon



Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu



Bilali Habeşi Erkek Yurdu



Söğütlüdere Semt Sahası



7 Aralık Semt Sahası



Adana



Sarıçam:



Kat'ül Amare Yurdu



Yeni Adana Stadyumu



Asım Savaş Spor Salonu



Çukurova Yurdu



Toroslar Yurdu



Yüreğir:



Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi



Serinevler Spor Salonu



Yüreğir Gençlik Merkezi



İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi



TOHM Binası



Seyhan:



Nihat Geven Spor Salonu



Menderes Spor Salonu



Atatürk Yüzme Havuzu



Çukurova:



Adana Gençlik Merkezi



Çukurova Atletizm Pisti



Ceyhan:



Ceyhan Spor Salonu



Kozan:



Kozan Yurdu



Diyarbakır



Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü



Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü



Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü



Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi



Diyarbakır Stadyumu



Köşkler Spor Kompleksi



Bağlar Gençlik Merkezi



Çınar Spor Salonu



Genç Ofis



Malatya



Yeşilyurt: Merkez Spor Salonu



Çok Amaçlı Spor Salonu



Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu



Beydağı Gençlik Merkezi



Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi



Cimnastik Salonu



Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi



Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu



İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu



Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu



Osmaniye:



Osmaniye Kız Yurdu



Kayıboyu Kız Yurdu



Karacaoğlan Erkek Yurdu



Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü



Osmaniye Gençlik Merkezi



Osmaniye Tosyalı Spor Salonu



Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu



Osmaniye Olimpik Havuz



Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina



Kadirli Spor Salonu



Kadirli Gençlik Merkezi



Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi



Bahçe Spor Salonu



OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı



Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi















Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.

Depremzedelerin kullanımına açılan 8 ildeki tesis ve salonlar şöyle:

HatayMerkez Spor Salonu

TOKİ Spor Salonu

Merkez Cimnastik Spor Salonu

Kırıkhan Gençlik Merkezi

Reyhanlı Gençlik Merkezi

İskenderun Gençlik Merkezi

Altınözü Gençlik Merkezi

Bayat Spor Salonu

İskenderun Spor Salonu

Dörtyol Spor Salonu

Kırıkhan Spor Salonu

Reyhanlı Spor Salonu

Altınözü Spor Salonu

GaziantepŞehit Kamil:

Olimpik Yüzme Havuzu

Gazikent Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Şahinbey:

Şahinbey Spor Salonu

Kalyoncu Spor Salonu

Seyri Antep Gençlik Kampı

Islahiye:

Islahiye Gençlik Merkezi

Oğuzeli:

Oğuzeli Spor Salonu

Nizip:

Nizip Gençlik Merkezi

Nizip Stadı

Nizip Spor Salonu

Yavuzeli:

Yavuzeli Spor Salonu

Araban:

Araban Spor Salonu

Araban Gençlik Merkezi

ŞanlıurfaHaliliye:

11 Nisan Kapalı Spor Salonu

İpekyol Gençlik Merkezi

Ahmet Yesevi Salonu

11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu

Bahçelievler Gençlik Merkezi

Harran Yurdu A Blok

Şanlıurfa Yurdu

Birecik:

Birecik Spor Salonu

Karaköprü:

Karaköprü Gençlik Merkezi

Karaköprü Kapalı Spor Salonu

Eyyübiye:

Yenice Kapalı Spor Salonu

Akçakale:

Akçakale Spor Salonu

Akçakale Gençlik Merkezi

Harran:

Harran Spor Salonu

Kilis:Kilis Gençlik Merkezi

Yüzme Havuzu

Çok Amaçlı Salon

Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu

Bilali Habeşi Erkek Yurdu

Söğütlüdere Semt Sahası

7 Aralık Semt Sahası

AdanaSarıçam:

Kat'ül Amare Yurdu

Yeni Adana Stadyumu

Asım Savaş Spor Salonu

Çukurova Yurdu

Toroslar Yurdu

Yüreğir:

Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi

Serinevler Spor Salonu

Yüreğir Gençlik Merkezi

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi

TOHM Binası

Seyhan:

Nihat Geven Spor Salonu

Menderes Spor Salonu

Atatürk Yüzme Havuzu

Çukurova:

Adana Gençlik Merkezi

Çukurova Atletizm Pisti

Ceyhan:

Ceyhan Spor Salonu

Kozan:

Kozan Yurdu

DiyarbakırHalid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü

Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü

Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü

Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Köşkler Spor Kompleksi

Bağlar Gençlik Merkezi

Çınar Spor Salonu

Genç Ofis

MalatyaYeşilyurt: Merkez Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Beydağı Gençlik Merkezi

Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi

Cimnastik Salonu

Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi

Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu

Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu

Osmaniye:Osmaniye Kız Yurdu

Kayıboyu Kız Yurdu

Karacaoğlan Erkek Yurdu

Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü

Osmaniye Gençlik Merkezi

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu

Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu

Osmaniye Olimpik Havuz

Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina

Kadirli Spor Salonu

Kadirli Gençlik Merkezi

Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

Bahçe Spor Salonu

OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı

Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

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