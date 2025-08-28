28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Vasco da Gama, Cuesta için Galatasaray ile anlaştı

Brezilya basınına göre Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Carlos Cuesta, 1.5 yıllığına Vasco da Gama'nın yolunu tuttu. Kolombiyalı stoper, Brezilya'da yeniden çıkış arayacak.

Vasco da Gama, Cuesta için Galatasaray ile anlaştı
Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
 
Globo'nun haberine göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu 1.5 yıllığına Vasco da Gama'ya transfer oldu.
 
BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ
 
Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan savunma partneri Carlos Cuesta'yı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
 
SADECE 9 MAÇA ÇIKTI
 
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılı formayla sadece 9 maça çıktı. Düzenli forma şansı bulamayan oyuncunun, gelişimini sürdürebileceği bir takıma kiralanması bekleniyordu.
 
Carlos Cuesta'nın yeni takımıyla kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
