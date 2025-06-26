Houston Rockets, oyun kurucusu Fred VanVleet ile iki yıl için 50 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı.Anlaşma, 2026–27 sezonu için oyuncu opsiyonu içeriyor. Rockets daha önce VanVleet'in 44.9 milyon dolarlık takım opsiyonunu reddetmişti. Sözleşme, Klutch Sports CEO'su Rich Paul tarafından yürütüldü.31 yaşındaki VanVleet, 2024–25 sezonunda Batı Konferansı'nda ikinci sırayı elde eden Houston'ın en önemli parçalarından biri oldu. Sezon boyunca 60 maçta 14.1 sayı, 5.6 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalayan tecrübeli guard, 35.2 dakika süre aldı.Playofflarda ise performansını yukarı taşıyarak Golden State Warriors'a karşı oynanan yedi maçlık ilk tur serisinde 18.7 sayı ortalaması ve %43.5 üçlük isabetiyle dikkat çekti.VanVleet, Rockets'a 2023 yazında katılmış ve kısa sürede hem sahada hem soyunma odasında liderlik rolünü üstlenmişti.Ime Udoka yönetimindeki Houston, geçtiğimiz sezonu 52–30'luk derecesiyle tamamlayarak bir önceki sezonun 22–60'lık tablosuna kıyasla ciddi bir sıçrama yaptı. Her ne kadar ilk turda Warriors'a elenseler de takım, ligde en hızlı yükselen ekiplerden biri olarak görülüyor.