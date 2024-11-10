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Van Bronckhorst'un yeni sistem düşüncesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Okan Buruk'un çift forvet sisteminden ilham alarak, Semih Kılıçsoy ve Immobile ile aynı anda sahada olabilecek yeni bir oyun planı üzerinde çalışıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'un yeni sistem düşüncesi
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10 Kasım 2024 12:36
Beşiktaş'ta yeni bir dönemin kapılarını aralayan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, çift forvetli oyun anlayışını benimsemeyi planlıyor.

Hollandalı çalıştırıcı, Süper Lig'deki rakiplerinden Okan Buruk'un, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi aynı anda sahaya sürdüğü çift forvet sisteminden ilham aldı. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın hücum gücünü artırmak amacıyla Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile'nin birlikte sahada yer alabileceği yeni bir oyun planı üzerinde çalışıyor.
Van Bronckhorst'un bu hamlesi, özellikle takımın hücumda daha çeşitlenmiş ve etkili bir oyun sergilemesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana forvet hattında yaşadığı verimlilik sıkıntısını aşmayı amaçlarken, Semih ve Immobile'nin uyumu da teknik ekibin öncelikli gündem maddelerinden biri. Bu yeni sistemin takıma nasıl yansıyacağı, ilerleyen haftalarda netleşecek.

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