Valerien Ismael'in sözleşmesinde özel madde

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in sözleşmesinde özel madde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'in sözleşmesinde özel madde
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13 Nisan 2022 16:18
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin ardından göreve gelen Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda havayı kısa sürede değiştirdi. Siyah-beyazlı takım ile 1,5 yıllık sözleşmesi olan Fransız teknik adamın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı.

Sezon devam ederken Beşiktaş ile sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adamın kontratına, serbest kalma maddesi yazıldığı öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in sözleşmesinde "4 milyon euroluk serbest kalır" maddesi yazıldı.

DAHA ÖNCE O MADDE KULLANILDI!

Türkiye'de bir teknik adamın sözleşmesine serbest kalma maddesinin yazılması, çok rastlanan bir durum olmasa bile, Valerien Ismael bu durumu daha önce de yaşamıştı.

Daha önce İngiltere'de Barnlesy'i çalıştıran Valerien Ismael için West Bromwich Albion 2 milyon poundluk serbest kalma bedelini ödeyerek, Fransız teknik adama imza attırmıştı.

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