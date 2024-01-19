Valentin Rosier: "Beşiktaş'ı suçlamıyorum"

Beşiktaş'tan Nice kiralanan Valentin Rosier, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Valentin Rosier: 'Beşiktaş'ı suçlamıyorum'
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19 Ocak 2024 14:59
Beşiktaş'tan Nice kiralanan Valentin Rosier, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Rosier yaptığı açıklamada, "Nice'in bana ilgisi yeni değildi. Yazın sportif direktör ve hocamızla konuşmuştum. Nice'i daha önceden tanıyordum. Buranın tarihi bir kulüp olduğunu biliyordum." dedi.

Başarılı oyuncu, "Beşiktaş'ta yeni yönetim bizimle devam etmeme kararı aldı. Onları suçlamıyorum, önüme bakıyorum. Kadro dışı kaldım ve bu yüzden maç eksiğim oldu. Tekrardan formumu yakalamam için biraz zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Farioli ile ilgili konuşan Fransız oyuncu, "Francesco Farioli'yi Türkiye'den hatırlıyorum. Onun takımlarının bir DNA'sı ve karakteri var. Burada onunla çalışacağım için çok mutluyum. Uğrunda mücadele etmek istediğiniz bir antrenör olması önemli. Avrupa'da üst düzey maçlarda oynadım. Ekstra biri değilim belki ama tecrübem var." şeklinde konuştu.

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