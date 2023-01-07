Valentin Eysseric: 'Böyle oynamaya devam etmeliyiz'

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta sahası Valentin Eysseric, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İlk yarıda daha çok pozisyon bulduklarını söyleyen Eysseric, "İkinci yarıda daha çok hücum ettik, daha fazla baskı yaptık. İlk yarıyı 2-0 geride kapattık. Maçı geri döndürmek için çok uğraştık ama olmadı. Beşiktaş'a karşı oynamak zor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.



Bu oyunla devam etmeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Gol atmamız gerekiyordu. Kazanmak için gol şart! Gol atacak pozisyonları da yakaladık ama atamadık. Her maçta bu mücadeleyi, bu oyunu sürdürmeliyiz. Böyle olursa birçok maçı kazanırız." ifadelerini kullandı.

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