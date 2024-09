CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunu en çok kazanan takım olarak Guinness Dünya Rekorları'na 3'üncü kez girmeye hak kazandı.



VakıfBank, Guinness Dünya Rekorları'na 3'üncü kez girdi ve bir büyük başarıya daha imza attı. 4'ü namağlup olmak üzere 6 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan sarı-siyahlılar, bu başarısıyla bir kez daha rekor kırdı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Başantrenör Giovanni Guidetti, Ayça Aykaç, Aylin Acar, Bahar Akbay, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu ve Zehra Güneş yer aldı.



Bu rekoru bir Türk takımı olarak başarmış olmaktan kıvanç duyduğunu belirten VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Başarı ve mutlulukların paylaştıkça anlamlı olacağı düşüncesiyle müjdeli bir haberi sizinle ve kamuoyu ile paylaşmak istedik. 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarından kazandığımız toplam 6 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, bir Guinness Dünya Rekoru olarak resmi kayıtlara geçmiştir. VakıfBank'a, voleybol camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Böylelikle, daha önce Guinness World Records tarafından tescillenen "Üst üste en çok resmi maç kazanan takım" ve "FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasını en çok kazanan takım" rekorlarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. "CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" unvanımızla birlikte üçüncü Guinness Dünya Rekorumuzu da kırmış ve tescilletmiş olduk. Gururla ifade etmek isterim ki, dünya voleybol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı takımları arasında zirvede olduğumuz da bir kez daha tescillenmiştir. Bu başarılarda emeği olan gelmiş geçmiş tüm sporcu, antrenör, çalışan ve yöneticilere de tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



ŞEYDA SUBAŞI GEMİCİ: TÜRK KADIN HAKEM OLARAK ÇOK MUTLU OLDUM



Guinness World Records Hakemi ve Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, "Bir kadın ve Türk kadın hakem olarak bu rekorları tescil etmekten hem kendim hem de ülkem adına çok memnunum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Daha sonra Şeyda Subaşı Gemici, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'e sertifikayı takdim etti.



BANU CAN SCHURMANN: ULUSLARARASI ALANDA VAKIFBANK'I EN ZİRVEYE KOYMAK İSTİYORUZ



Sürdürülebilir başarıyı amaçladıklarını anlatan VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, "Kazandığımız 6 şampiyonlukla rekor kırdık. Bu rekor şu anda 6 şampiyonlukla bizde ama şampiyonluğumuz 6 ile kalmayacak. Bu başarılar da yeni aşarılar için bizi motive ediyor. Geçmiş başarılarının üstüne koyarak ulusal ve uluslararası alanda Vakıfbank'ı en zirveye koymak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



GIOVANNI GUIDETTI: TÜRKİYE'NİN BANA VE VOLEYBOLA VERDİKLERİN DOLAYI MUTLUYUM



VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise şunları kaydetti:



"Bu türden rekorlar sağlam bir temel olmadan inşa edilemez. Bu başarılar iyi antrenörler ve oyuncularla geldi. Dönüp 2011 yılında kazandığımız kupaya baktığımızda o zamanki salonumuzu hatırlıyorum. Şimdiki antrenman salonumuzun yarısı kadardı. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi tesislerinden birini verdikleri için kulübüme teşekkür ediyorum. Bizim bir düşünce sistemimiz var. Bir başarı kazandığımızda aşmamız gereken başka dağlar karşımıza çıkıyor. Burada çok fazla oyuncu değişti ve gelişti. Hepsi aynı zihniyetle mücadele etti. Her şeyin temelinde buranın kültürü ve değerleri yatıyor. Yeni başarılar için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bana ve voleybola verdiklerin dolayı mutluyum. Voleybolun bu kadar popüler hale gelmesinde büyük emekler var."



TÜRK VOLEYBOLUNUN LOKOMOTİFİ: VAKIFBANK



2011'de CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank, bu organizasyonda kupayı kaldıran ilk Türk takımı olmayı başardı ve Türk voleybolu için büyük başarıların kapısını araladı. Ardından CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te de şampiyon olan VakıfBank, organizasyonda toplamda 6 kez mutlu sona ulaştı. Bu başarısıyla "CEV Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan takım" unvanıyla bir kez daha Guinness World Records'a girdi.



73 MAÇLIK SERİ



VakıfBank, 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness'e ilk kez girdi.



Sarı-siyahlılar, 2020 yılına kadar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3 kez zafere ulaşmayı başardı ve bu organizasyonu en çok kazanan takım unvanıyla Guinness'e bir kez daha girerek yeniden rekora imza attı. 2013, 2017 ve 2018'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank, 2021'de de dünya şampiyonu oldu ve rekorunu geliştirdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU