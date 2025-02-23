VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı rahat geçti
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23 Şubat 2025 22:08
Son güncelleme 23 Şubat 2025 22:10
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.  Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Ebru Kaya

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)

VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Frantti)

Setler: 26-28, 23-25, 25-18, 18-25

Süre: 103 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

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