Vakıfbank, set vermeden galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.
Mimar Sinan Salonu'nda oynanan mücadeleyi Vakıfbank, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise tek galibiyette kaldı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Kobzar, Nisan Barut, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Bilge Paşa)
VakıfBank: Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Dangubic, Nehir Kurtulan)
Setler: 20-25, 20-25, 19-25
Süre: 89 dakika (30, 35, 24)
