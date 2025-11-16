16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-120'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-120'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Vakıfbank, set vermeden galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.​​​​​​​

calendar 16 Kasım 2025 17:12
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Vakıfbank, set vermeden galip!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.

Mimar Sinan Salonu'nda oynanan mücadeleyi Vakıfbank, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise tek galibiyette kaldı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Kobzar, Nisan Barut, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Bilge Paşa)


VakıfBank: Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Dangubic, Nehir Kurtulan)

Setler: 20-25, 20-25, 19-25

Süre: 89 dakika (30, 35, 24)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
