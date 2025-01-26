VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermeden galip

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermeden galip
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26 Ocak 2025 17:03
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sarıyer Belediyespor'a konuk oldu.

Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanan müsabakayı VakıfBank 3-0 kazandı. 
 Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: İbrahim Acar, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Michelle, Begüm Hepkaptan, Taubner, Guerra, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Strunjak, Ezgi Akyaldız, Deniz Emrelli, Buse Cılkız)

VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Kipp (Aylin Acar, Van Rayk, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)

Setler: 23-25, 19-25, 17-25

Süre: 81 dakika

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