29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-190'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-490'

Vaclav Cerny'den Gökhan Sazdağı açıklaması!

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sahalarında Kocaelispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÜÇ GOL VE ÖNEMLİ 3 PUAN"  

Takım olarak doğru başlangıç yaptıklarını vurgulayan Çek oyuncu, skor avantajını daha iyi kullanabileceklerini dile getirdi:

"Üç güzel golle, çok önemli 3 puan aldık. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra maçı daha iyi tutabilirdik. Maçı daha kolay hale getirebilirdik. Bunları yapamadık."



"İLK GOLÜMÜ ATTIM, MUTLUYUM"

Beşiktaş formasıyla golle tanışmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cerny, hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

"İlk golümü attığım için mutluyum, umarım daha çok gol atarım."

"SAHADA İYİ ANLAŞIYORUZ" 

Takım içindeki uyumdan bahseden Cerny, özellikle Gökhan Sazdağı ile yakaladıkları iletişime değindi: 

"Gökhan Sazdağı ile çok konuşuyoruz ve birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
