Vaclav Cerny'den Gökhan Sazdağı açıklaması!

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sahalarında Kocaelispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.



"ÜÇ GOL VE ÖNEMLİ 3 PUAN"



Takım olarak doğru başlangıç yaptıklarını vurgulayan Çek oyuncu, skor avantajını daha iyi kullanabileceklerini dile getirdi:



"Üç güzel golle, çok önemli 3 puan aldık. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra maçı daha iyi tutabilirdik. Maçı daha kolay hale getirebilirdik. Bunları yapamadık."

Beşiktaş formasıyla golle tanışmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cerny, hedeflerini şu sözlerle paylaştı:Takım içindeki uyumdan bahseden Cerny, özellikle Gökhan Sazdağı ile yakaladıkları iletişime değindi: