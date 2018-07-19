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Usain Bolt'a Türkiye'den transfer teklifi!

Futbolculuk kariyerine başlamak isteyen Usain Bolt'a Türkiye'den transfer teklifi olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Usain Bolt'a Türkiye'den transfer teklifi!
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19 Temmuz 2018 22:05
Atletizm kariyerine sayısız rekor ve şampiyonluk sığdıran, ardından futbolculuk kariyerine başlamak isteyen Usain Bolt için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESPN'in iddiasına göre Jamaikalı eski atlet için Türkiye, Avustralya, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden transfer teklifleri var.

AVUSTRALYA'DA 6 HAFTALIK İMZA

Borussia Dortmund'da da antrenmanlara çıkan Bolt, son olarak Avustralya Ligi takımlarından Central Coast Mariners ile 6 haftalık bir anlaşma yapmıştı.

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