Usain Bolt'a Türkiye'den transfer teklifi!

Atletizm kariyerine sayısız rekor ve şampiyonluk sığdıran, ardından futbolculuk kariyerine başlamak isteyeniçin ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.ESPN'in iddiasına göre Jamaikalı eski atlet içinvenden transfer teklifleri var.Borussia Dortmund'da da antrenmanlara çıkan Bolt, son olarak Avustralya Ligi takımlarından Central Coast Mariners ile 6 haftalık bir anlaşma yapmıştı.