Union SG kalecisi Moris: "Fenerbahçe önemli bir takım"

Union Saint-Gilloise'in kalecisi Anthony Moris, Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Union SG kalecisi Moris: 'Fenerbahçe önemli bir takım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2024 15:40
Son güncelleme
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Union Saint-Gilloise'in kalecisi Anthony Moris, açıklama yaptı.
Union Saint-Gilloise'nın kalecisi Anthony Moris, zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

"F.BAHÇE ÖNEMLİ BİR TAKIM"

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Moris, "Fenerbahçe çok önemli bir takım ve önemli oyuncular var. Maç için hazırız. Bence bizim tur atlamak için ciddi anlamda şansımız var. Kolay bir oyun olmayacak ama sonunda tur atlama şansımızın olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

UNİON SAİNT GİLLOİSE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise (SG) ile karşı karşıya gelecek.

7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery