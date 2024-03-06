Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Union Saint-Gilloise'in kalecisi Anthony Moris, açıklama yaptı.
Union Saint-Gilloise'nın kalecisi Anthony Moris, zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi.
"F.BAHÇE ÖNEMLİ BİR TAKIM"
Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Moris, "Fenerbahçe çok önemli bir takım ve önemli oyuncular var. Maç için hazırız. Bence bizim tur atlamak için ciddi anlamda şansımız var. Kolay bir oyun olmayacak ama sonunda tur atlama şansımızın olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
UNİON SAİNT GİLLOİSE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise (SG) ile karşı karşıya gelecek.
7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 23.00'da başlayacak.
Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Union Saint-Gilloise'nın kalecisi Anthony Moris, zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi.
"F.BAHÇE ÖNEMLİ BİR TAKIM"
Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Moris, "Fenerbahçe çok önemli bir takım ve önemli oyuncular var. Maç için hazırız. Bence bizim tur atlamak için ciddi anlamda şansımız var. Kolay bir oyun olmayacak ama sonunda tur atlama şansımızın olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
UNİON SAİNT GİLLOİSE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise (SG) ile karşı karşıya gelecek.
7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 23.00'da başlayacak.
Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.