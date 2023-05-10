Ümraniyespor forması altında bu sezon ligde dikkat çeken performanslardan birine imza atan Umut Nayir için transfer açıklaması geldi.



29 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olan Eyüpspor, Umut Nayir'in gelecek sezon Eyüpspor formasını giyeceğini açıkladı. İstanbul ekibinin as başkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Umut Nayir bu sezon çok iyi bir sezon geçirdi. Onun için belirlediğimiz bir bonservis bedeli yok çünkü yeni sezonda inşallah Süper Lig'de bizimle birlikte görev yapacak." dedi.



Umut Nayir'in adı eski kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı.



Bu sezon 27 maçta görev alan Umut Nayir, 15 gol attı ve 3 asist yaptı. Deneyimli futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım'a yükseldi.





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