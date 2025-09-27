Ümraniyespor ile Çorum FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, evinde Çorum FK'yı ağırladı.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Çorum FK'nın golü 29'da Oğulcan Çağlayan'dan gelirken Ümraniyespor'un golü 44. dakikada Tomislav Glumac'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor puanını 8'e yükseltirken Çorum FK'ın puanı 15 oldu.
Ümraniyespor, ligin 9. haftasında Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Çorum FK ise evinde Manisa FK'yı konuk edecek.
