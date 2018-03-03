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Ümit Özat ve Murat Cavcav'dan miniklere ziyaret

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ümit Özat ve Başkan Murat Cavcav futbol okulunu ziyaret etti.

Kaynak: AA
Ümit Özat ve Murat Cavcav'dan miniklere ziyaret
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03 Mart 2018 15:14
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. İdmana koşuyla başlayan futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.

Başkent ekibinin antrenmanına tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek katılmadı.

Bu arada kulüp başkanı Murat Cavcav ve Ümit Özat, antrenman öncesinde İlhan Cavcav Tesisleri'nin içinde yer alan Futbol Okulunu ziyaret ederek antrenman yapan minik oyuncularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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