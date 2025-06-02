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Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosunda 2 değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Karadağ ve Arnavutluk maçları öncesi aday kadroda değişiklikler yapıldı.

calendar 02 Haziran 2025 15:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosunda 2 değişiklik
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Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosunda 2 değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı takımda Berkay Yılmaz ve Livan Burcu, hastalıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu oyuncuların yerine "Borussia Dortmund II" forması giyen Baran Moğultay ile Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen Ali Habeşoğlu, aday kadroya dahil edildi.

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