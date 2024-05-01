Uluslararası Triatlon Challenge İstanbul, 1 Eylül'de Boğaziçi'nde gerçekleştirilecek

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Challenge Family'nin iş birliği ile Uluslararası Triatlon Challenge İstanbul, 1 Eylül'de ikinci kez Türkiye'nin ev sahipliğinde Boğaziçi'nde düzenlenecek.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oral B'nin ana sponsorluğunda ilk kez geçen yıl düzenlenen ve katılımcılardan büyük ilgi gören Challenge İstanbul, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışı olma özelliği taşıyor.



Triatletleri sırasıyla 2.3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan zorlu bir parkurun beklediğini belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yarışla ilgili şunları kaydetti:



"Yarış bu yıl da dünyanın önde gelen triatlon organizasyon markalarından Challenge Family çatısı altında gerçekleşecek. Triatlon, üç farklı disiplinin bir arada olduğu, sporcunun kendi sınırlarını zorladığı önemli bir spor. İstanbul'un doğal güzelliği ve iki kıtayı birleştiren bir konumda olması bu organizasyonu çok özel kılıyor. Tüm triatlon ailesini bu unutulmaz deneyime ortak olmaya davet ediyorum."



Hollanda merkezli Challenge Family'nin CEO'su Jort Vlam da "Muhteşem kadim şehir İstanbul'a dönmekten ve bu unutulmaz etkinliği gerçekleştirmek için Türkiye Triatlon Federasyonu ile birlikte çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın başka hiçbir yerinde Avrupa ve Asya'da aynı günde yarışma imkânı bulamazsınız. İstanbul'un zorlu parkurunu geçmek çok zordur. Bu yılın bir yeniliği de her yaş grubunda ilk üç sırada yer alan triatletlerin, her yıl Slovakya'nın Bratislava yakınındaki x-bionic küresinde düzenlenen amiral gemisi orta mesafe etkinliğimiz olan şampiyonaya katılmaya hak kazanması olacak. Challenge İstanbul sporcularını da bu prestijli etkinliğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bisiklet etabı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen bir parkurda gerçekleşecek Challenge İstanbul'un yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında ve koşu etabı da Küçüksu-Çubuklu arasında yapılacak.



Organizasyon, bu yıl ayrıca Avrupa Triatlon Kupası İstanbul'a da ev sahipliği yapacak.





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