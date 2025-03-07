Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları başladı

Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları başladı.Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'dan sporcular da katıldı.Kupada ilk gün; 200 metre karışık, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 200 metre kelebek, 50 metre sırt üstü ve 800 metre serbest kategorilerinde eleme ve final müsabakaları yapıldı.Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, Edirne'nin milli takım seçmelerinin de yapılacağı uluslararası bir organizasyona 6. kez ev sahipliği yaptığını söyledi.Organizasyonda 288 sporcunun mücadele edeceğini belirten Dinç, güzel dereceler bekledikleri sporculara başarı diledi.Edirne Valisi Yunus Sezer ve il protokolü de kupanın açılış seremonisini izledi.Kupa 9 Mart'ta sona erecek.