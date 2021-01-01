Ujiri: "Lowry'nin gidişi, bizim için zor oldu..."

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Kyle Lowry'nin Miami Heat için takımdan ayrıldığını görmenin zor olduğunu kabul etti.



Ujiri, Miami ile üç yıllığı 85 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan eski Raptors liderinin emin ellerde olduğunu söylese de, kendisiyle yolları ayırmanın zor olduğunu dile getirdi:



"Böyle inanılmaz bir oyuncunun gidişini görmek, bizim için gerçekten zor oldu. Ona bulunduğu yerde en iyisini diliyoruz. Miami gibi bir organizasyonla, emin ellerde. Onları yılda karşılaştığımız dört kez yeneceğimizi umuyoruz ve bu şekilde iyi olacağız."



Lowry'nin 2021 son takas günü içinde ayrılması bekleniyordu ve birkaç rakip takım veteran guard ile ilgilenmiş olsa da, Raptors hiçbir teklifi kabul etmemişti.



Geçen sezonki iniş çıkışlardan sonra Lowry, gelecek yıl Heat ekibi ile şampiyonluk yarışının bir parçası olmayı umuyor.



