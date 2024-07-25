Uğurcan Çakır: 'Her zaman, her yerde Trabzonspor'

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'dan, Ruzomberok karşılaşması sonrası bir paylaşım geldi.



Milli eldiven, karşılaşmanın ardından, "Her zaman, her yerde Trabzonspor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Uğurcan Çakır'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok karşılaşmasında oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan ve galibiyette kilit bir rol oynayan Uğurcan Çakır için maçın ardından yaptığı açıklamada, "Uğurcan'ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır da akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.



