26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-187'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Uğurcan Çakır: "Galatasaray bunu hak ediyor"

Uğurcan Çakır, Corendon Alanyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 26 Eylül 2025 22:32 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 22:46
Galatasaray, Süper Lig'in 7.haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Pereira, benim eski takım arkadaşım. Çok iyi hazırlanmışlar. İyi bir plan hazırlamışlardı. 2 takım için de zor bir maç oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir rekor daha kırdık. Her maçta galibiyet için oynayacağız. Galatasaray zaten bunu hak ediyor."

"GÜNAY GÜVENÇ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

"Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım etmeye çalışacağım. Benim için güzel bir gündü ama takım olarak kazandık burada. Herkesin ayağına sağlık. Günay ağabey, ligin en iyi kalecilerinden biri. Burada da iyi performans sergiledi. Birlikte çalışıyoruz. Galatasaray'ı hak ettiği yerlere çıkarmaya çalışacağız. İlk günden itibaren çok yardımcı oldu. Ona da teşekkür ederim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bugünden daha iyi bir oyun ve taraftarımızı mutlu edecek bir skor alırız."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
