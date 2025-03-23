Uğurcan Çakır: "Dünya Kupası'na gideceğiz, eminim"

Uğurcan Çakır, Macaristan'ı 3-0 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Dünya Kupası'na gideceğiz, eminim'
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23 Mart 2025 22:31
Son güncelleme 23 Mart 2025 22:45
Uğurcan Çakır, A Milli Takımımız'ın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan, "Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ, EMİNİM!"

Uğurcan Çakır, "Büyük liglerde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bütün takımlarla oynayabilecek kalitedeyiz. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu grubun gideceğine eminim Dünya Kupası'na." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"ÜLKEMİZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Milli Takım'daki arkadaşlık ortamını da yorumlayan Uğurcan, "En çok vakit geçirdiğim arkadaşım Fenerbahçeli İrfan Can, Abdülkerim var. Hepsiyle çok iyi arkadaşız. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Burada takım hakkında konuşulmuyor. Çok iyi bir liderimiz var zaten. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımızla çok yakın iletişimimiz oluyor. Burada önemli olan milli takım, forma rengi değil. Herkes çok mücadele ediyor. İnşallah ülkemizi sevindirmeye devam ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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