UEFA ve TFF heyeti, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu inceledi

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
UEFA ve TFF heyeti, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu inceledi
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05 Ağustos 2020 17:03
UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Sivasspor'a ev sahipliği yapan ve 3 Eylül'de Türkiye-Macaristan maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'na gelen UEFA ve TFF yetkilileri, ilk olarak stadyumda sunum gerçekleştirdi. 

Daha sonra stadyumu gezen UEFA heyeti, hazırladığı raporu TFF'ye sunacak.

İncelemelerde Stadyum Müdürü Fatih Şimşek ile Genel Müdür Cafer Kaplan da hazır bulundu.




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