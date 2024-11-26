UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası tek maçla başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı 27 Kasım Çarşamba günü tek maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası tek maçla başlayacak
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26 Kasım 2024 12:27
 UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı, 27 Kasım Çarşamba günü tek maçla başlayacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, yarın Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 4. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Kasım Çarşamba:

18.30 Başakşehir (Türkiye)-Petrocub (Moldova)

28 Kasım Perşembe:

18.30 Astana (Kazakistan)-Vitoria (Portekiz)

20.45 Molde (Norveç)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Heidenheim (Almanya)-Chelsea (İngiltere)

20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Hearts (İskoçya)

20.45 The New Saints (Galler)-Djurgarden (İsveç)

20.45 St. Gallen (İsviçre)-TSC (Sırbistan)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)

20.45 Borac (Bosna Hersek)-LASK (Avusturya)

20.45 Celje (Slovenya)-Jagiellonia (Polonya)

20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Kopenhag (Danimarka)

20.45 Noah (Ermenistan)-Vikingur (İzlanda)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Shamrock Rovers (İrlanda)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Legia Varşova (Polonya)

23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Larne (Kuzey İrlanda)

23.00 Lugano (İsviçre)-Gent (Belçika)

23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Real Betis (İspanya)

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